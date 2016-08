Equipe não joga bem e acaba derrotado pelo líder Palmeiras

28/08/2016 às 22:45h Enviado por: Rene Santos

O Tricolor lutou muito, mas não segurou o ataque palmeirense Foto: Nelson Perez / Fluminense

Com mando de campo a seu favor, o Tricolor recebeu o líder Palmeiras no Mané Garrincha (DF), e teve uma atuação abaixo do esperado. O time carioca foi superado pelo “ Verdão” por 2 a 0, gols de Dudu e Jean, ainda na primeira etapa. Com o resultado, o Tricolor “estacionou” na 8ª posição e pode ser ultrapassado pelo Atlético-PR, que encara o Glorioso, hoje à noite. O “Verdão” tomou a iniciativa da partida no “Mané”. Aos 6, Erik apareceu pela direita, tabelou com Gabriel Jesus, mas Henrique afastou. Dez minutos depois, o Palmeiras abriu o placar. Jean levantou a bola na área, Cavalieri saiu mal, e Dudu se esticou todo para colocar na rede. Atrás do placar, o Flu se desorganizou dentro de campo e assistiu o Palmeiras ampliar. Aos 24, Jean aproveitou rebote da entrada da área e acertou um belíssimo chute no ângulo sem chances para Cavalieri. 2 a 0 “Verdão”. Veio a segunda etapa, e o Flu equilibrou a partida com as entradas de Aquino e Marquinho, mas não finalizava. Já o clube paulista chegava com perigo nos contra-ataques. Gabriel Jesus marcou impedido aos 7, e carimbou a trave aos 15 minutos. Nos acréscimos, Scarpa levantou bola na área, mas Mina afastou de cabeça. O Flu só volta a campo pelo Brasileiro no dia 7 contra o Botafogo, às 16h, no estádio Luso Brasileiro.