Canales é poupado e não viaja para Curitiba

28/08/2016 às 22:44h Enviado por: Rene Santos

Canales ainda não marcou desde que saiu da Universidad-CHI Foto: Vitor Silva/ SSpress Botafogo

O Glorioso tem pela frente, hoje, às 20h, um duelo nada fácil na Arena da Baixada, em Curitiba. O time carioca encara o Atlético-PR e com desfalque do atacante Canales. O chileno, de 34 anos, foi poupado da viagem e só deverá voltar contra o Cruzeiro na próxima quinta (1º). Com seis jogos pelo clube, o camisa 19 ainda procura o primeiro gol com a camisa do Glorioso. Ele superou os problemas físicos e agora tenta manter a confiança que justificou o investimento No último treino antes da viagem a Curitiba, o técnico Jari Ventura confirmou a equipe com: Sidão, Luis Ricardo, Renan Fonseca, Emerson e Diogo Barbosa; Airton, Bruno Silva, Lindoso e Camilo; Neilton e Sassá. O Alvinegro ocupa o 12º lugar com 26 pontos.