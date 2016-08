27/08/2016 às 21:12h Enviado por: Rene Santos

O técnico Jair Ventura já definiu a equipe alvinegra para o jogo de amanhã, diante do Atlético-PR, às 20h, na Arena da Baixada. Na manhã de ontem, o treinador comandou um coletivo, em General Severiano O time está definido com Sidão; Luis Ricardo, Renan Fonseca, Emerson e Diogo Barbosa; Airton, Bruno Silva, Lindoso e Camilo; Neilton e Sassá. Na 13º posição, o Glorioso soma 26 pontos no Campeonato Brasileiro.