Time pode ter Guerrero e Damião contra a ‘Chape’

27/08/2016 às 21:11h Enviado por: Rene Santos

>> Damião pode ser titular hoje Foto: Gilvan de Souza / Flamengo

O técnico Zé Ricardo não confirmou a formação do Rubro-Negro que encara a Chapecoense hoje, às 16h, na Arena Condá. Mas o treino comandado pelo treinador, ontem à tarde, em Chapecó, no Sul, teve alguns testes no meio-campo e no setor ofensivo.



A principal formação observada pelo treinador na atividade tática foi Guerrero e Leandro Damião no ataque. Caso isso se confirme, será a primeira vez que eles começarão um jogo juntos. O treino tático começou com a seguinte formação: Alex Muralha, Pará, Réver, Rafael Vaz e Jorge; Márcio Araújo, Willian Arão, Mancuello e Diego; Guerrero e Leandro Damião. Provavelmente, será esta a equipe em campo contra o time catarinense. De olho na liderança do Brasileirão, o clube da Gávea busca os três pontos fora de casa. Com 37 pontos, o Fla ocupa a 4ª colocação.