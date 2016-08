De volta à vida normal

25/08/2016 às 09:07h Enviado por: Marcos Vinícius Cabral

Pessoas que fazem de tudo para realizar o sonho de disputar uma Olimpíada Foto: Divulgação

Para muitos atletas olímpicos, conseguir chegar aos Jogos já representa a realização de um objetivo de vida. Um sonho que muitos tiveram de dividir com um emprego convencional durante anos e meses de preparo atlético.





São pessoas que agora estão voltando ao batente. Abaixo, saiba o que alguns atletas fazem para ganhar a vida - e, em alguns casos, para bancar o sonho olímpico.





A moça do marketing





Nascida na Colômbia e criada na Suíça, Nathalie Marchino trabalha no departamento de marketing do Twitter, na Califórnia.





Ela jogou pela seleção de rúgbi de sete da Colômbia. Aos 35 anos, é uma das mais experientes atletas da equipe - no passado, jogou também pela seleção americana de rúgbi sete.





No Rio, ela teve uma participação discreta em cinco partidas - a seleção colombiana foi eliminada na primeira rodada.





"Combinar meu trabalho com o rúgbi faz parte da minha realidade há tanto tempo que já aceitei que é isso mesmo", disse, sobre a extenuante carga horária que divide entre o esporte e o emprego.





'Corro de casa em casa'





Nascida no Irã e refugiada na Bélgica, Rahaleh Asemani tinha garantida sua ida aos Jogos mas, até dois dias antes da competição, não sabia qual país representaria.





Ela considerava representar o time olímpico de refugiados, quando finalmente obteve seu registro como belga.





"Trabalho como carteira, corro de casa em casa entregando cartas", disse a atleta, que chegou à semifinal do taekwondo categoria menos de 57 kg, mas acabou perdendo a luta pela medalha de bronze.





Do agito à meditação





O japonês Kazuki Yazawa diz que sua principal ocupação é estudar o budismo, e que usa o tempo livre para praticar canoagem.





Ele pôs à prova sua força e sua destreza na competição de slalom K1 no Rio, que o levaram ao 11º lugar na semifinal.





Quando não está remando contra forte correntes e redemoinhos, Yazawa se dedica a uma ocupação bem menos agitada: se prepara para ser sacerdote budista.





"Decidi que este seria meu trabalho pricipal e que minha vida como canoísta seria no meu tempo livre", disse ele, antes de viajar ao Rio.





Mãos prodigiosas





Michelle Carter mantém um estúdio de maquiagem profissional nos Estados Unidos, ao qual dedica seu tempo quando não está lançando a bola de metal de 4 kg característica do arremesso de peso.





As mãos de Michelle Carter são poderosas. Ela ganhou a medalha de ouro no Rio graças a um lançamento de 20,63 metros de distância, mais de 20 cm acima da marca de sua rival mais próxima.





Quando não está treinando com o peso, Carter sustenta delgados pincéis em seu estúdio de maquiagem profissional. Além disso, ela tem uma linha própria de produtos, Shot Diva.





"Acredito que quando alguém toma tempo para cuidar de si mesmo, está aumentando sua confiança", diz Carter.





Analistas de negócios





A norte-americana Maya Dirado foi uma das atletas mais bem sucedidas no Rio: ganhou o ouro nos 200m costas, ouro no revezamento 4x200m livre, prata nos 400m medley individual e bronze nos 200m medley individual.





Mas a nadadora Dirado é também um analista de negócios formada pela Universidade de Stanford. Trabalha em uma empresa de consultoria Califórnia, para onde volta em setembro.





Outros profissionais vitoriosos (no esporte e fora dele)





A também nore-americana Gwen Jorgensen ganhou o ouro no triatlo feminino nos Jogos do Rio. Desde 2010, contudo, ela trabalha como contadora em uma empresa da cidade de Milwaukee, nos EUA.





Por sua vez, Gerek Meinhardt, bronze com equipe de esgrima norte-americana ono Rio, atua como analista de risco de uma empresa de consultoria em São Francisco.





Ele se formou com louvor pela Universidade de Notre Dame, onde fez um mestrado em administração. Em 2014 foi o número 1 do mundo na esgrima.





O companheiro de equipe de esgrima, Miles Chamley-Watson, que também ganhou o bronze, é modelo profissional.





Outro caso de atletas com trabalhos convencionais é o de Matthew Abood, nadador australiano que no Rio ganhou a medalha de bronze no revezamento 4x100m livre. Ele divide o tempo treinando nas piscinas e trabalhando como analista de negócios no banco do Commonwealth na Austrália.





E, embora não tenha levado medalhas para casa, a corredora canadense Lanni Marchant, advogada graduada pela Universidade de Ottawa e na Universidade de Michigan, competiu a prova dos 10.000 metros e a maratona.





Com a ajuda do público





Curiosamente, os EUA, país que mais ganhou medalha nos Jogos do Rio Olímpicos, não têm um programa de governo para apoiar seus atletas. Isso fez com que alguns pedissem ajuda financeira na internet.





Por meio de um site de financiamento coletivo, Jeremy Taiwo pediu doações para levantar US$ 15 mil para custear os gastos no Rio, onde competiu o decatlo. Arrecadou US$ 54 mil.





Atletas como Taiwo, que querem dedicar tempo integral ao seu esporte, precisam de patrocinadores.





O jogador de futebol paralímpico Gregory Brigman também pediu ajuda on-line, mas a resposta tem sido muito diferente: da meta de US$ 6 mil, conseguiu US$ 2,6 mil.





BBC Brasil



http://www.bbc.com/portuguese/geral-37165041