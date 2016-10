Guerrero volta a treinar e entra em campo contra o Inter

16/10/2016 às 15:28h Enviado por: Cyntia Fonseca

Foto: Recuperado de lesão, Guerrero volta a campo em Porto Alegre (Divulgação)

A espera pela volta de Guerrero aos gramados, aguardado por técnico e torcedores, chega, hoje, ao fim. O peruano participou do treino coletivo na manhã de ontem, no Ninho do Urubu e confirmou presença na equipe que encara, hoje o Internacional, em Porto Alegre.

Recuperado das dores na coxa direita que o impediram de participar do Fla-Flu na última rodada, Guerrero atuou de forma completamente integrada à equipe no treinamento de ontem, que foi fechado à imprensa.

A vaga no ataque, porém, precisa ser disputada ainda com Leandro Damião. O técnico Zé Ricardo não revelou a escalação completa para o confronto de hoje.

"É o jogo a jogo. A gente trabalha na estratégia do adversário, que entende que seja melhor", comentou.

O técnico garantiu ainda que entrar e sair do time não deixa nenhum jogador chateado e usou o exemplo de Gabriel, que vinha sendo titular e voltou para o banco contra o Santa Cruz e o Fluminense.

Invicto - A vitória no último clássico, além de deixar o rubro-negro colado no líder Palmeiras, resgistrou uma marca importante para o clube: igualou o período invicto na campanha do hexa, em 2009.

Com 10 jogos sem perder, o time atual supera o aproveitamento de outras equipes como a de Pet e Adriano: 86,67% x 80%. A maior invencibilidade, porém, pertence ao time de 2011, com 16 partidas sem perder.