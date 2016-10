'Padrão máximo' de olho na Libertadores

16/10/2016 às 15:27h Enviado por: Cyntia Fonseca

Com o time já no G6, o técnico Jair Ventura estabeleceu padrão máximo de atuação para os jogadores, uma estratégia mais do que necessária para garantir presença na Taça Libertadores. Para ele, as partidas finais do Brasileirão serão como uma verdadeira "Copa do mundo".

"Nós pensamos jogo a jogo. Vamos entrar na nossa Copa do Mundo, nossa Copa com oito jogos. Vão me perguntar três rodadas à frente. O campeonato é muito difícil, não dá para pensar longe. Tem que ser jogo a jogo, e vem dando certo desde o início esta maneira. Vamos dar o nosso máximo", comentou Jair, durante entrevista coletiva.

Seja pela fase eliminatória ou por meio de vaga direta, chegar à Libertadores é prioridade. Com 75% de aproveitamento desde que assumiu o Glorioso, Jair Ventura se sente confiante.

Ontem, após treino tático na Arena Botafogo, no início da tarde, Jair Ventura manteve suspense sobre a escalação da partida de hoje. O Botafogo enfrenta o Atlético-MG, às 17h, no estádio Luso-Brasileiro.