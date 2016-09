27/09/2016 às 12:00h Enviado por: Dayse Alvarenga

Ufa! Se não fossem os gols perdidos de Ábila, o Flamengo talvez ainda não estivesse sentindo o cheirinho de hepta. O jogador do Cruzeiro perdeu vários gols, dois praticamente feitos. E deu ao Fla a chance de não apenas empatar, mas seguir na cola do Palmeiras no campeonato. Se é verdade que a "Raposa" tem melhorado seu futebol desde a chegada de Mano Menezes, também é verdade que continua brigando pelo rebaixamento.







Dito isso, não era para o jogo ter sido tão emocionante quanto foi. Não me leve a mal: o Flamengo é franco favorito ao título ao lado do líder, mas não pode jogar tão mal quanto jogou no primeiro tempo do domingo. Zé Ricardo vem provando que é bom técnico, mas tirar Márcio Araújo para colocar Mancuello quase lhe custou três pontos. Não dá para ficar pedindo que o Flamengo de hoje jogue como o de Zico em cada compromisso. Mas contra um candidato a cair, o jogo precisa ser decidido cedo.





Mas como é de praxe, e todo rubro-negro sabe, o Flamengo é o time da raça, e quando ela entra em campo, se deixar chegar amigo, tchau tchau. Mais três pontos, e a promessa de que vamos ter briga até o fim.





'Vixi' - A derrota do Botafogo no sábado mostra exatamente o que eu quero dizer. O Alvinegro já está em posição mais confortável na tabela e pensava até em G-4. Então não pode perder para o lanterna, nem jogando fora de casa. Tranquilamente foi o pior jogo do Botafogo desde que Jair Ventura assumiu o time.





Ufa! - Já o Fluminense voltou ao Itaquerão no domingo e não teve motivo para reclamar de arbitragem. Num bom jogo com o Corinthians, acabou vencendo com um gol nos acréscimos onde Gum estava em posição duvidosa. Enfim, vencer o Corinthians em São Paulo mostra que o time tem cacife pra brigar pela Libertadores.





Sozinho - No sábado, o Vasco venceu o Atlético-GO em casa e voltou a liderar sozinho a Série B. Depois de muito tempo, finalmente o Cruzmaltino tem alguma gordurinha. Só precisamos que ela não queime tão rápido dessa vez.