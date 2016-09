13/09/2016 às 15:16h Enviado por: Dayse Alvarenga

Sentiu isso? Esse aroma doce soprando no ar? Parece algo bem familiar... Algo doce talvez? Acho que você, torcedor do Flamengo, sabe muito bem do que eu estou falando. Porque mesmo após um jogo não tão bom como contra o Vitória, mesmo assim, o Rubro-Negro conseguiu sair com os três pontos. Muito se falou nos últimos anos sobre como essa diretoria do Flamengo não entendia nada de futebol. Que sabia fazer poupança, mas não time. Que Flamengo tem sempre é que brigar por título, e não pagar conta. Pois bem. Aí está o resultado.

A diretoria flamenguista conseguiu dar ao Fla o maior faturamento do Brasil e, aos poucos, montou um grande time. Desde a chegada de Guerrero, passando por Diego, com a contratação de bons jogadores que são boas opções como Mancuello, Cuéllar, Gabriel e Everton. O elenco foi todo montado ao longo dos últimos anos visando esse momento. E mais: caso esse cheirinho acabe não dando em nada, pode ter certeza que no ano que vem as chances serão ainda maiores.

Pense bem: todos os bons jogadores do elenco estão sob contrato. Quer dizer que todos os jogadores importantes continuarão no elenco. E vai haver mais contratações para encorpar o time, deixando-no ainda melhor. A aposta em Zé Ricardo foi muito mais do que acertada. Assim como a condução do clube ao longo dos últimos anos. Que amanhã o cheirinho fique ainda mais forte, e que o Flamengo tenha um 2017 melhor ainda!





Incrível - O Botafogo segue meteórico. Terceira vitória seguida, a quinta nos últimos seis jogos do Brasileirão, mais uma vez jogando bem, convencendo, e com golaço de Camilo. Como só o Botafogo viu esse jogador, é um mistério para mim. Mas o que importa é que ele e Jair Ventura comandam o time de melhor campanha no returno até aqui, já olhando para a parte de cima da tabela. Se ano que vem for assim, fica difícil segurar.





Por pouco - O Vasco complicou uma vitória que deveria ter sido bem fácil. Mas saiu com os três pontos de casa e voltou ao topo da Série B do Brasileirão. O time vem sofrendo com o desgaste físico, já que é formado por muitos veteranos, e isso se provou no sábado. Mas Jorginho mexeu bem e garantiu a dianteira. Falta manter a pegada para subir sem sustos.