Grupo de Altay Veloso ganha samba na Mocidade

18/10/2016 às 11:35h Enviado por: Leticia Lopes





Um dos mais consagrados compositores da Música Popular Brasileira, Altay Veloso, começa a fazer história no Carnaval carioca. Após emplacar, no ano passado, um enredo na Viradouro, Altay teve, no fim de semana, mais uma importante conquista no mundo do samba: venceu a disputa na Mocidade Independente de Padre Miguel com o grande parceiro na MPB, Paulo César Feital.

A parceria tem também outros compositores multicampeões nas grandes escolas, como J. Giovanni e Zé Glória, e também o gonçalense Dadinho, além de Gusttavo Clarão, atual presidente da Viradouro. O intérprete oficial da Viradouro, Zé Paulo Sierra, também está no ‘time’ campeão, com Fábio Borges, outro compositor da vermelha e branca de Niterói, e André Baiacu e Thiago Meiners. Desde o início da disputa, o samba já era apontado como grande favorito para vencer o concurso para o enredo “As mil e uma noites de uma Mocidade pra lá de Marrakech”, de Alexandre Louzada. O samba campeão também foi apontado por público e crítica como um dos melhores, senão o melhor, da safra de sambas concorrentes para o Carnaval 2017. “Eu estou muito feliz. É um momento muito especial para mim. Ganhar em uma grande escola como a Mocidade e poder contribuir para o mundo do samba com um hino como esse, é fantástico”, afirmou Altay.