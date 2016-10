O cinema pop de Derek Jarman ganha mostra na Caixa Cultural

13/10/2016 às 14:55h Enviado por: Kimberly Mello

Curte um filminho clássico, raro ou inédito? Então fica ligado na mostra "Cinema é Liberdade - Derek Jarman", que chega à Caixa Cultural para rechear o mês de outubro com obras consagradas do artista visual e cineasta londrino. A mostra traz todos os longas-metragens, documentários e alguns curtas que nunca ou raramente foram exibidos no Rio. Em cartaz até o dia 30 de outubro, de terça-feira a domingo, todas as sessões saem por R$4, com direito a meia-entrada.





O evento ainda conta com duas palestras e um debate que refletem e discutem sobre a trajetória e os filmes do artista. Entre os destaques da programação estão "Caravaggio" e "Blue" - seu último filme, além de exibições do raro "The Tempest", uma adaptação da peça homônima de Shakespeare.





Para aprofundar seus visitantes ainda mais no mundo do cineasta, a mostra promove as palestras guiadas por especialistas, são elas: “Na sombra da luz do sol: os home movies de Derek Jarman",“As promessas libertárias das vivências bucólicas: corpus nus e masculinidades etéreas” e o debate “Derek Jarman em perspectiva: ontem e hoje", com o curador Raphael Fonseca e os pesquisadores Matheus Santos e Rodrigo Almeida.





Entre os documentários selecionados estão "Derek", "Derek Jarman: Life as Art", além do poético "Prospect Cottage", sobre o jardim da casa de Jarman.





Programação:





Dia 13/10 - 19h15

The Garden (1990), de Derek Jarman, Grã-Bretanha, 92 min, 15 anos.





Dia 14/10 - 19h15

The Last of England (1987), de Derek Jarman, Grã-Bretanha, 88 min, 15 anos.





Dia 15/10 - 13h

Sebastiane (1976), de Derek Jarman, Grã-Bretanha, 85 min, 18 anos.





14h45

In the Shadow of the Sun (1980), de Derek Jarman, Grã-Bretanha, 48 min. + Wittgenstein (1992), de Derek Jarman, Grã-Bretanha, 69 min.15 anos.





17h

Palestra: "Na sombra da luz do sol: os home movies de Derek Jarman", com a artista, doutora e ativista Adriana Azevedo. Entrada franca com distribuição de senhas.





19h10

Glitterbug (1994), de Derek Jarman, Grã-Bretanha, 53 min. + Derek Jarman: Life as Art (2004), de Andy Kimpton-Nye, Grã-Bretanha, 57 min. 15 anos.