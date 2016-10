12/10/2016 às 09:40h Enviado por: Kimberly Mello

Foto: Divulgação

Shows musicais ‘agitam’ Maricá a partir de hoje

>> A programação começa hoje, com roda de samba de artistas da cidade em Santa Paula. Eventos são gratuitos e vão até domingo

Oito shows do projeto “Sob o Céu Sob o Sol de Maricá” agitam bairros da cidade nesta semana. As apresentações são gratuitas e acontecem no Centro e em Santa Paula com repertórios variados, do samba ao rock, passando pela MPB, forró, axé e música sertaneja.

A programação começa hoje, feriado de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças, com uma roda de samba formada por Gustavo TK, Raphael do Cavaco, Naldo Monteiro, Baby do Cavaco, Glaubinho TK e Adriano Pavarotti, a partir das 13h, em Santa Paula. O cantor Edy Baiano, com repertório eclético, também anima a festa dos pequenos, às 15h. Na sexta-feira, a partir das 17h, o palco do projeto será montado na Praça Conselheiro Macedo Soares, no Centro, onde se apresentam Leandro Junnhyor (samba), Givan e Junio (sertanejo universitário), Moniquinha Ângelo e Ismayer Alves (forró) e Jô Borges e Aldo Corrêa (MPB, samba, axé, pop e música sertaneja).

A programação será encerrada no domingo, com um bingo beneficente no Núcleo de Atividades Recreativas (NAIR) com shows de Sidney Santos e Gianne Mello (MPB e rock) e de Raul Palmeira (pop internacional e MPB).