"Portas: rompendo a barreira das escolhas" estreia em São Gonçalo

11/10/2016 às 14:45h Enviado por: Kimberly Mello

Foto: Divulgação.

A companhia Degrau estreia o espetáculo de dança contemporânea "Portas: rompendo a barreira das escolhas”, dia 23 de outubro, às 20h, no ginásio do Clube Esportivo Mauá, no Centro de São Gonçalo. Com direção geral de Angélica Maria, responsável pela companhia, direção artística e coreográfica de Arilton Assunção, premiado diretor da companhia Faces Ocultas, de São Paulo, e com ensaiadora, a bailarina Letícia do Carmo, a montagem, protagonizada por oito bailarinos, tem a proposta de fazer a sociedade refletir sobre as opções que precisa fazer no dia a dia. Nem sempre todas as portas estão abertas; nem sempre elas são iguais ou se abrem e fecham da mesma forma, com a mesma intensidade. Quantas portas temos fechado? Quantas estamos abrindo? Há quanto tempo não atravessamos uma?





DEGRAU CIA DE DANÇA: Criada há 3 anos, surgiu da união de bailarinos, da Oficina da Dança de São Gonçalo – C.E Mauá, com o objetivo de apresentar espetáculos compactos coreografados por diversos profissionais renomados, para que haja oportunidade de apresentar diferentes modalidades. "Portas: rompendo a barreira das escolhas” é o primeiro espetáculo profissional da companhia.





COREÓGRAFO: Arilton Assunção tem 19 anos de profissão e acumula mais de 80 prêmios. Estudou na Escola Municipal de Bailados do Teatro Municipal de São Paulo; participou do Corpo de Baile e solista da Cia Blow-up de Dança; integrou o Ballet Sttagium. Em São Francisco, Califórnia, estudou contact – improvisation; hoje desenvolve sua própria técnica de dança contemporânea. Como professor, atuou na Universidade ULBRA em Canoas (RS) e na Universidade de São Carlos (SP), ambas no curso de dança contemporânea.





ENSAIADORA: Letícia do Carmo é bailarina de formação clássica e contemporânea. Licenciada em Dança pelo Centro Universitário da Cidade do Rio de Janeiro. Tendo atuado na Dancx Cia de Dança e Cia de Dança da Cidade. Atualmente é interprete do Grupo Performance e Dança Intercâmbio.





Serviço:





O que: Espetáculo “Portas: rompendo a barreira das escolhas”





Quando: Dia 23 de outubro, às 20 horas





Local: Ginásio do Clube Mauá - Av. Pres. Kennedy, 635 - Centro, São Gonçalo - RJ





Ingresso: R$ 40 e R$ 20 (Criança e idosos e antecipado)





Tempo de duração: 45 minutos





Classificação: Livre





Contato: (21) 96484-8039