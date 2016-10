Gente como a gente

Na última quinta (29), o ator Daniel Rocha esteve no evento de lançamento do projeto Paraíso dos Focinhos, que abriga animais em situação de rua e abandono, no Shopping Fashion Mall, no Rio. Como padrinho da associação, Daniel levou sua filhotinha, Sansa. O intuito do projeto é arrecadar fundos para a construção do novo sítio do grupo, que vai abrigar 200 animais até o final de outubro. A atriz Paolla Oliveira e o cantor Frejat também contribuíram com o projeto.