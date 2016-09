Aline Gotschalg compartilhou uma foto de um momento muito feliz. “Uma semana cheia de amor para todos nós #obrigadameuDeus #por #tamanho #presente #e #benção #2ParaOMundo #AgoraSomos3”, escreveu a ex-BBB na legenda do registro em sua conta na rede social em que aparece em um selfie com o filho, Lucca, fruto de seu relacionamento com o ex-BBB Fermando Medeiros.