No ar como o protagonista de 'Velho Chico', Montagner foi encontrado em Canindé

15/09/2016 às 18:55h Enviado por: Kimberly Mello

Foto: Divulgação

O Corpo de Bombeiros de Sergipe acaba de confirmar a morte de Domingos Montagner. O corpo do ator foi encontrado sem vida em Canindé de São Francisco, na divisa dos estados de Alagoas e Sergipe, após afogamento no Rio São Francisco.

Depois de gravar as últimas cenas da novela "Velho Chico", o ator aproveitou a folga junto com a colega de elenco Camila Pitanga, seu par romântico, para dar um mergulho no rio. A correnteza levou o artista, que desapareceu nas águas por volta das 14h30. Segundo informações do coronel Fábio Rolemberg, Camila se desesperou quando percebeu que o amigo não retornava.





O ator começou a carreira no circo e no teatro, bem antes de se tornar um dos atores mais disputados da TV. Domingos despontou em 2010, nas séries "Força tarefa" e "A cura", da Rede Globo. Atualmente, estava interpretando o agricultor Santo, protagonista da também global "Velho Chico".