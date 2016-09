Mostra de filmes de animação chega à Niterói

15/09/2016 às 14:29h Enviado por: Paula Vinny

Durante quatro dias Niterói será a capital da animação com a “AnimaNit – Mostra de Animação de Niterói”. Entre os dias 14 e 17 a cidade está recebendo o melhor da animação nacional e internacional no auditório do Caminho Niemeyer, no centro da cidade. Sessões de filmes (curtas e longas), oficinas, mesa redonda com animadores, palestra, animações japonesas, apresentação de cosplay e videoclips de animação são algumas das atrações desta primeira mostra. E o melhor de tudo, com entrada gratuita.

A AnimaNit está apresentando uma retrospectiva da animação brasileira recente, com curtas premiados e exibidos em festivais como o Anima Mundi e o francês Annecy (mais importante festival de animação do mundo). A sessão “Curtas Nacionais” acontecerá hoje (15), às 16h, e 16 (sexta), às 14h30, e terá curtas de diretores renomados como Alê Abreu (que concorreu ao Oscar este ano com o longa-metragem “O Menino e o Mundo”).

O curso de Cinema da Universidade Federal Fluminense (UFF) estará presente hoje (15) no AnimaNit com diversas animações feitas por estudantes da instituição, às 15h. E às 18h, terá exibição ao ar livre na Cúpula do Caminho Niemeyer. Serão exibidos 37 videoclips de animação produzidos em 2015 e 2016 nas mais diferentes linguagens, indo do rock ao pop, passando pela black music e dance music/eletrônica. E o público ainda poderá apreciar a belíssima vista da Baía de Guanabara. Em caso de chuva, esta exibição será feita no auditório do Caminho Niemeyer.

A “Sessão Japão - Retrospectiva Makoto Shinkai” vai apresentar três filmes do diretor de cinema de anime japonês Makoto Shinkai: “Vozes de uma estrela distante (2002), O jardim das palavras (2013) e “5 centímetros por segundo” (2007), que ganhou o prêmio de Melhor Filme de Animação no Asia Pacific Screen Award. Será no dia 17 de setembro (sábado), às 15h, seguida de palestra sobre animação japonesa com o professor de cinema Daniel Pinna da Universidade Federal Fluminense (UFF), às 17h30, e encontro de cosplay – todos estão convidados a comparecer caracterizados do seu personagem preferido! A sessão tem o apoio do Consulado Geral do Japão no Rio de Janeiro.

O animador homenageado nesta primeira edição da AnimaNit é o americano Winsor McCay. Artista prolífico, McCay foi pioneiro na técnica de desenhos animados no início do século XX, criando um padrão que seria seguido por Walt Disney e outros em décadas seguintes. Em 1911 McCay lança sua primeira animação, “Little Nemo”, porém é em 1914 que lança sua obra prima, “Gertie, the Dinosaur”, considerado um dos marcos da história da animação. Gertie fez tanto sucesso e provou ser tão popular que gerou várias falsificações, mas também impressionou dezenas de jovens artistas, que se decidiram pela animação e deram continuidade ao seu desenvolvimento, como Walter Lantz (criador do Pica-Pau), Dave Fleischer (criador de Koko, o Palhaço) e Dick Huemer (um dos mestres que forjou a fama dos Estúdios Disney). Ainda será exibido na sessão, que acontece no dia 16 (sexta-feira), às 16h, o documentário “Remembering Winsor MacCay” (1976), de John Canemaker.

No dia 16 (sexta-feira), às 13h30, a sessão "Anima Educação/FME" trará animações feitas por professores e estudantes das escolas municipais de Niterói que participaram de cursos promovidos pela Assessoria de Mídias e Novas Tecnologias/FME e pelo Anima Escola. Uma oficina de animação (Stop Motion), promovida pela equipe da Assessoria de Mídias e Novas Tecnologias/FME, será oferecida ao público também no dia 16 (sexta-feira), das 14h30 às 17h30, em sala do Caminho Niemeyer. A inscrição pode ser feita por formulário no link: https://goo.gl/forms/15FIb6CDVudpYkzi1 e será por ordem de inscrição, portanto corram, pois as vagas são limitadas! A AnimaNit também terá uma mesa redonda que discutirá a animação no Brasil ontem e hoje com os animadores Marão, Stil e Antônio Moreno. Ela será realizada neste mesmo dia 16, às 19h30. Antes, às 18h, serão exibidos oito curtas destes três mestres da animação brasileira.





As crianças não podiam ficar de fora na AnimaNit e terão uma sessão só para elas, a “Curtas Infantis”. Hoje, às 14h, e no dia 17 (sábado), às 13h, serão exibidos diversos curtas, além da série “Avenida Cartum”, do animador Gabriel Moura.

Serviço:





Local: Auditório do Caminho Niemeyer e Cúpula do Caminho Niemeyer (sessão “Videoclips de Animação”) – Rua Jornalista (atrás do Terminal Rodoviário)

Data: entre 14 e 17 de setembro

Entrada gratuita

Estacionamento gratuito no local

Censura: Livre para as sessões Curtas Infantis e Homenagem a Winsor McCay e 12 anos para as demais sessões

Produção: Núcleo de Produção Digital de Niterói (NPD)/ Subsecretaria de Ciência e Tecnologia/Fundação Municipal de Educação (FME)

Apoio: Consulado Geral do Japão no Rio de Janeiro

Parceria: Assessoria de Mídias e Novas Tecnologias/FME

Contato: Miguel Vasconcellos/Núcleo de Produção Digital de Niterói (NPD) – 99115-4396 (Claro) e 98806-8059 (Oi)

Programação:





Dia 15 (quinta):

14h- Sessão Curtas Infantis

15h- Sessão Curtas de Animação de Alunos da UFF

16h- Sessão Curtas Nacionais 1

18h- Sessão Videoclips de Animação*

Dia 16 (sexta):

13h30 – Sessão Anima Educação

14h30 - Sessão Curtas Nacionais 2

16h- Sessão Homenagem à Winsor McCay

18h – Sessão de Curtas dos Animadores da Mesa Redonda (Marão, Stil e Moreno)

19h30 – Mesa redonda com Marão, Stil e Moreno

Oficinas de animação realizadas das 14h30 às 17h30 em sala da Fundação Oscar Niemeyer





Dia 17 (sábado):

13h – Curtas Infantis

15h – Sessão Japão – Homenagem Makoto Shinkai: Vozes de uma estrela distante, O jardim das palavras, 5 centímetros por segundo

17h30 – Palestra sobre animação japonesa com Daniel Pinna, professor de cinema da Universidade Federal Fluminense (UFF), seguida de encontro de Cosplay